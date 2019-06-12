Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей в профессиональной карьере

Отметившись забитым мячом в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Андорры, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 результативных ударов в профессиональной карьере.

Об этом сообщает официальная страница статистического сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.

Чтобы забить 100 мячей, 20-летнему Мбаппе понадобилось всего 180 официальных матчей. 87 его точных ударов пришлись на поединки за французские клубы «Монако» и «Пари Сен-Жермен», а ещё 13 — на матчи в составе своей национальной сборной, с которой он выиграл чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу разгромила Андорру в квалификации Евро-2020.