Мяч Мбаппе помог сборной Франции разгромить Андорру в квалификации футбольного Евро-2020

В матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Франции на выезде разгромила команду Андорры со счётом 4:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Килиан Мбаппе, Виссам Бен-Йеддер и Флориан Товен, а также защитник Курт Зума.

Этот успех позволил французам набрать девять очков и возглавить турнирную таблицу группы Н. Имеющие аналогичный показатель команды Турции и Исландии подопечные Дидье Дешама опережают благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.