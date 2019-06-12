Мяч Мбаппе помог сборной Франции разгромить Андорру в квалификации футбольного Евро-2020
- Reuters
Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Килиан Мбаппе, Виссам Бен-Йеддер и Флориан Товен, а также защитник Курт Зума.
Этот успех позволил французам набрать девять очков и возглавить турнирную таблицу группы Н. Имеющие аналогичный показатель команды Турции и Исландии подопечные Дидье Дешама опережают благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.