Суд вынес приговор по делу фаната, выбежавшего на поле во время футбольного матча Россия — Сан-Марино

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Октябрьский районный суд Саранска вынес вердикт по делу болельщика, выбежавшего на поле стадиона «Мордовия Арена» во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Сан-Марино.
Суд вынес приговор по делу фаната, выбежавшего на поле во время футбольного матча Россия — Сан-Марино
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, фанат приговорён к 15 суткам административного ареста.

Отмечается, что болельщику также на два года запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований.

Инцидент произошёл на 62-й минуте встречи на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Ранее Артём Дзюба объяснил, почему вступился за выбежавшего на поле болельщика.

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