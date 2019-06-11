Суд вынес приговор по делу фаната, выбежавшего на поле во время футбольного матча Россия — Сан-Марино
- Reuters
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, фанат приговорён к 15 суткам административного ареста.
Отмечается, что болельщику также на два года запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований.
Инцидент произошёл на 62-й минуте встречи на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Ранее Артём Дзюба объяснил, почему вступился за выбежавшего на поле болельщика.