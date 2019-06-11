Дзюба заявил, что нацелен обойти Кержакова по голам за сборную России по футболу

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Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба рассказал, что нацелен превзойти рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду.
Дзюба заявил, что нацелен обойти Кержакова по голам за сборную России по футболу
  • Reuters

«Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель — Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай бог здоровья, а также чтобы ребятки меня передачами находили на поле», — приводят слова Дзюба «Известия».

В активе 30-летнего форварда на данный момент 20 голов в 35 матчах за сборную. По этому показателю он уступает только Роману Павлюченко (21), Владимиру Бесчастных (26) и Кержакову (30).

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о принципах формирования состава на матч с Кипром.

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