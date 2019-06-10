Футболист сборной Кипра назвал Россию серьёзным соперником

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Защитник сборной Кипра по футболу Янис Кусулос надеется, что его команда сможет дать отпор России в матче квалификации к Евро-2020.
Футболист сборной Кипра назвал Россию серьёзным соперником
  • Reuters

«Мы представляем, с кем предстоит сыграть. Это серьёзный соперник, но мы верим друг в друга. Верим, что можем дать отпор нашему сопернику, и покажем, на что способны», — сказал игрок на пресс-конференции.

Он также добавил, что в прошлой встрече с Шотландией киприотам было неприятно пропустить мяч на 89-й минуте и проиграть, но команда уже оставила это поражение позади.

«Думаем только о том, как будем бороться с очень тяжёлым соперником», — заявил Кусулос.

Матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 21:45 мск.

Ранее наставник сборной Кипра ответил о готовности Артёма Дзюбы уехать в АПЛ.

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