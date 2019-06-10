Наставник сборной Кипра ответил о готовности Дзюбы уехать в АПЛ

Главный тренер сборной Кипра по футболу Ран Бен-Шимон ответил на вопрос, готов ли, по его мнению, нападающий и капитан команды России Артём Дзюба выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Если бы я поехал в Англию, взял бы Дзюбу с собой. Но я не привык делать комплименты соперникам перед матчем. Вернёмся к этому завтра», — сказал Бен-Шимон на пресс-конференции.

Он также отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов является отличным специалистом.

Матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 21:45 мск.

Ранее тренер сборной Кипра заявил, что его команда покажет свой максимум в матче с Россией.