Наставник сборной Кипра ответил о готовности Дзюбы уехать в АПЛ
- Reuters
«Если бы я поехал в Англию, взял бы Дзюбу с собой. Но я не привык делать комплименты соперникам перед матчем. Вернёмся к этому завтра», — сказал Бен-Шимон на пресс-конференции.
Он также отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов является отличным специалистом.
Матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 21:45 мск.
Ранее тренер сборной Кипра заявил, что его команда покажет свой максимум в матче с Россией.