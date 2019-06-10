Тренер сборной Кипра заявил, что его команда покажет свой максимум в матче с Россией
- Reuters
«Матч с Шотландией дался нам не очень легко. Это была непростая игра. России же достался лёгкий соперник. Знаем, с кем будем играть. Это один из лидеров группы. Мы показали, что можем бороться, и покажем максимум. Завтра выложимся по полной», — сказал наставник на пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что его команда всегда играет только на победу. По его словам, Кипр старается показать максимальный результат, несмотря на сильных соперников.
«То же касается наших целей в отборе. Если займём третье место — будет уже хорошо. Если большее — просто чудо. У нас же молодая команда, состоящая из игроков, которые нацелены только на победу», — добавил Бен-Шимон.
Матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 21:45 мск.
Ранее Станислав Черчесов рассказал о принципах формирования состава на матч с Кипром.