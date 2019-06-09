Смолов уверен, что матч с Кипром будет гораздо сложнее для сборной России, чем с Сан-Марино

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Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов выразил уверенность, что национальной команде будет труднее играть с Кипром, чем с Сан-Марино.
Смолов уверен, что матч с Кипром будет гораздо сложнее для сборной России, чем с Сан-Марино
  • © Christian Charisius/dpa
  • globallookpress.com

«Думаю, настрой на Кипр будет даже более серьёзным, потому что все прекрасно понимают, что это соперник другого уровня. Будет гораздо сложнее», — сказал форвард в интервью пресс-службе национальной команды.

Он также поблагодарил главного тренера сборной России Станислава Черчесова за то, что выпустил его во встрече с санмаринцами. Помимо этого, он отметил своих партнёров по команде, которые помогли ему забить два мяча.

«Приятно побеждать и забивать. Рад, что смог принять участие в рекордном историческом матче. Большое спасибо болельщикам. Надеюсь, мы их порадовали количеством голов и качеством игры», — сказал Смолов.

Россия разгромила Сан-Марино со счётом 9:0.

Ранее экс-тренер сборной России Сергей Балахнин выразил мнение, что Александр Головин пытается стать лидером национальной команды.

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