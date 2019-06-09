Экс-тренер сборной России считает, что Головин пытается стать лидером национальной команды

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Бывший тренер сборной России по футболу Сергей Балахнин считает, что полузащитник Александр Головин в матче с Сан-Марино продемонстрировал намерение стать лидером национальной команды.
Экс-тренер сборной России считает, что Головин пытается стать лидером национальной команды
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Головин был активен, и по этой игре можно сказать, что он пытается стать лидером сборной. И создавал моменты, и бил много. В начале матча нанёс удара три-четыре по воротам соперника. Никто не бил так, как Головин. Он бы настоящим «застрельщиком». Молодец!» — цитирует специалиста РИА Новости.

Он подчеркнул, что преждевременно давать оценку сборной по игре с Сан-Марино. Эксперт также добавил, что Россия часто не использовала возможности забить, но, возможно, этого и не требовалось. 

«Винить Дзюбу, который забил четыре, мы же не можем. Язык не повернётся. Хотя эффективность, естественно, могла быть ещё выше», — сказал Балахнин.

Россия разгромила Сан-Марино со счётом 9:0.

Ранее российские болельщики поддержали голкипера сборной Сан-Марино в соцсетях.

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