Российские болельщики поддержали голкипера сборной Сан-Марино в соцсетях

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Российские болельщики поддержали вратаря сборной Сан-Марино по футболу Элиа Бенедеттини в социальной сети Instagram после девяти пропущенных мячей от России в матче квалификации к Евро-2020.
Российские болельщики поддержали голкипера сборной Сан-Марино в соцсетях
  • Reuters

Голкипер в свою очередь поблагодарил российских фанатов за поддержку.

«Спасибо всем российским болельщикам. Ваши многочисленные сообщения сделали плохой вечер чуть более приятным. Я бы хотел ответить всем вам, но это невозможно. Обнимаю каждого из вас», — написал Бенедеттини в сторис на своей странице.

После матча на футболиста подписалось более 2 тыс. человек.

Ранее Канчельскис выразил мнение, что подобные Сан-Марино сборные нельзя допускать к отборочным матчам.

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