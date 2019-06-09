Канчельскис считает, что подобные Сан-Марино сборные нельзя допускать к отборочным матчам

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал разгромную победу национальной команды над Сан-Марино (9:0) в матче квалификации Евро-2020.

«Сан-Марино попало к нам в группу. Есть польза или нет, а играть с ними надо. И ещё придётся. Конечно, выходить в Европу с такими футболистами — смешно и неправильно. Я переключал на другие матчи, где было более интересно. Руководителям УЕФА надо задуматься. Такие команды, как Сан-Марино, вообще нельзя допускать к отборочным матчам», — цитирует экс-футболиста «Спорт день за днём».

По его словам, жалко было смотреть на санмаринцев. Он подчеркнул, что игроки этой команды сами не понимали, что делают. Канчельскис также ответил, хватит ли подопечным Станислава Черчесова сил на игру со сборной Кипра.

«На Кипр должно остаться. Если такие сборные, будем бояться, тогда не надо выходить на футбольное поле», — сказал Канчельскис.

Матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что встречу футбольных сборных России и Кипра будет судить итальянец Ди Белло.