Баринов дебютировал в составе сборной России по футболу
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов дебютировал в составе сборной России по футболу.
- Reuters
Знаковое для 22-летнего хавбека событие произошло на 73-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с Сан-Марино.
Баринов вышел на поле вместо Романа Зобнина.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube