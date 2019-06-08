Баринов дебютировал в составе сборной России по футболу

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов дебютировал в составе сборной России по футболу.
Баринов дебютировал в составе сборной России по футболу
  • Reuters

Знаковое для 22-летнего хавбека событие произошло на 73-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с Сан-Марино.

Баринов вышел на поле вместо Романа Зобнина.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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