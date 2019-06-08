Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
- Reuters
- © Evgenia Novozhenina
Инцидент произошёл на 62-й минуте матча. Стюарды долго не могли поймать фаната, но в итоге сумели его задержать, после чего к ним подошёл Дзюба и попросил быть помягче с нарушителем порядка.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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