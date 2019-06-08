Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика

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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

Инцидент произошёл на 62-й минуте матча. Стюарды долго не могли поймать фаната, но в итоге сумели его задержать, после чего к ним подошёл Дзюба и попросил быть помягче с нарушителем порядка.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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