Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Reuters

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Инцидент произошёл на 62-й минуте матча. Стюарды долго не могли поймать фаната, но в итоге сумели его задержать, после чего к ним подошёл Дзюба и попросил быть помягче с нарушителем порядка. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.