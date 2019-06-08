Сборная России обыгрывает Сан-Марино по итогам первого тайма матча квалификации Евро-2020

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Сборная России выигрывает у национальной команды Сан-Марино по итогам первого тайма матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Сборная России обыгрывает Сан-Марино по итогам первого тайма матча квалификации Евро-2020
  • РИА Новости

По итогам первых 45 минут игры счёт — 4:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Счёт в матче открыл защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи, на 25-й минуте срезавший мяч в ворота своей команды после удара Александра Головина.

На 31-й минуте преимущество в счёте удвоил Артём Дзюба, реализовавший пенальти.

До разгромного счёт довёл Фёдор Кудряшов, отличившийся на 36-й минуте после паса Антона Миранчука, также забившего команде Сан-Марино спустя пять минут.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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