Гришин выразил уверенность в победе сборной России над Сан-Марино

Экс-наставник молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью RT пояснил, почему не сомневается в успехе сборной России по футболу.

«Если честно, то я почти уверен в том, что результат встречи по сути предрешён. Никаких причин для того, чтобы сборная России не смогла добиться успеха в этой игре, я не вижу. Класс нашей команды выше, исполнительское мастерство тоже. Единственное, к чему нужно подойти с осторожностью, так это правильный настрой. Недооценка соперника может сыграть с командой злую шутку. Идеальным решением станет быстрый гол, который заставит Сан-Марино сражу же раскрыться. При таком сценарии игра с самого начала пойдёт как по маслу и будет нам на руку», — сказал Гришин.

Ранее Артём Дзюба затруднился назвать двух футболистов сборной Сан-Марино по именам.