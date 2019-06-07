Варрелла ответил, смогли бы Кокорин и Мамаев продолжить карьеру в Сан-Марино

Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла ответил на вопрос, смогли бы Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжить карьеру в его стране.

«Не хотелось бы занимать чью-то сторону, тем более в этом многие разбираются лучше меня. Но если говорить серьёзно, в Сан-Марино всегда будут рады хорошим футболистам. С этой точки зрения любой футболист с такими качествами будет принят хорошо», — заявил Варрелла.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее Варрелла сравнил сборную России с королевской коброй.