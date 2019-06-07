Тренер сборной Сан-Марино сравнил сборную России с королевской коброй

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Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варелла ответил на вопрос, какой результат матча с национальной командой России в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года он может назвать приемлемым.
Тренер сборной Сан-Марино сравнил сборную России с королевской коброй
  • Reuters

«Сложно говорить о конкретном счёте. Предпочитаю видеть хорошие действия своих ребят. Надеюсь, удастся сдержать соперника, как это получилось с Шотландией», — заявил Варелла на предматчевой пресс-конференции.

Он надеется, что сборная России не будет играть так же «мощно», как в матче с командой Казахстана.

«Мы же можем заставить Россию понервничать. Мы будем мангустом, который будет сражаться с королевской коброй», — добавил специалист.

Матч Россия — Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. Начало — 19:00 мск.

Ранее Артём Дзюба рассказал, что у него нет цели обязательно забить в матче с Сан-Марино.

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