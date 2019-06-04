РФС признал поля на стадионах в Саранске и Нижнем Новгороде готовыми к матчам сборной России

Глава комиссии по сертификации стадионов Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков сообщил о готовности арен в Нижнем Новгороде и Саранске к предстоящим матчам сборной России.

«Газоны готовы, вопросов к ним не было. Дополнительных визитов комиссии РФС не было, так как там недавно проходили матчи. Сборная скоро вылетает на игры», — приводит слова Зоркого ТАСС.

Российская команда проведёт два домашних матча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы в группе I. 8 июня в Саранске подопечные Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее сообщалось, что Юрий Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы.