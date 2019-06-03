Мирзов доволен своим дебютом за сборную России по футболу

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Полузащитник сборной России по футболу Резиуан Мирзов прокомментировал свой гол в контрольном матче с «Чертановом».
Мирзов доволен своим дебютом за сборную России по футболу
  • РИА Новости

«Пусть это и товарищеский матч, но всегда приятно забивать. В том моменте мне отдали хороший мяч, оставалось только попасть в ворота. От матча в целом были положительные эмоции», — сказал игрок.

Футболист также признался, что период его адаптации в национальной команде ещё не завершился. По его словам, ему очень приятно, что он попал в сборную. 

«К этому я стремился, но ещё надо работать и работать. Надеюсь, всё лучшее впереди», — добавил Мирзов.

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу национальной команды.

8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее Черчесов объяснил, почему Комличенко не сыграл в матче сборной России с клубом «Чертаново».

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