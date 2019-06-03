Черчесов объяснил, почему Комличенко не сыграл в матче сборной России с «Чертановом»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение не выпускать на поле в контрольном матче с клубом «Чертаново» форварда Николая Комличенко.

«Комличенко и Сергей Песьяков — единственные, кто не играл. Но Комличенко рано утром прилетел вчера, потому дали ему возможность отдохнуть», — сказал Черчесов.

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу национальной команды.

8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее сообщалось, что Черчесов остался недоволен выходом на замену Ахметова в матче с «Чертаново».