Черчесов объяснил, почему Комличенко не сыграл в матче сборной России с «Чертановом»
- РИА Новости
«Комличенко и Сергей Песьяков — единственные, кто не играл. Но Комличенко рано утром прилетел вчера, потому дали ему возможность отдохнуть», — сказал Черчесов.
Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу национальной команды.
8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.
Ранее сообщалось, что Черчесов остался недоволен выходом на замену Ахметова в матче с «Чертаново».