Черчесов объяснил, почему Комличенко не сыграл в матче сборной России с «Чертановом»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение не выпускать на поле в контрольном матче с клубом «Чертаново» форварда Николая Комличенко.
Черчесов объяснил, почему Комличенко не сыграл в матче сборной России с «Чертановом»
  • РИА Новости

«Комличенко и Сергей Песьяков — единственные, кто не играл. Но Комличенко рано утром прилетел вчера, потому дали ему возможность отдохнуть», — сказал Черчесов.

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу национальной команды.

8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее сообщалось, что Черчесов остался недоволен выходом на замену Ахметова в матче с «Чертаново».

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