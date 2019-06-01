Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
- © Slavek Ruta/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал форвард сборной России Николай Комличенко, забивший на 12-й минуте матча.
Таким образом, «Млада Болеслав» начнёт выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.
23-летний Комличенко, вызванный в расположение национальной команды для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром, стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по итогам нынешнего сезона, записав в свой актив 29 голов.
Ранее Станислав Черчесов рассказал, какая роль отведена Комличенко в сборной России.