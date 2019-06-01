Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

Клуб «Млада Болеслав» одержал победу над «Баник» в финальном матче плей-офф чемпионата Чехии по футболу за право участвовать в Лиге Европы в сезоне-2019/20.

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Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола в матче стал форвард сборной России Николай Комличенко, забивший на 12-й минуте матча. Таким образом, «Млада Болеслав» начнёт выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. 23-летний Комличенко, вызванный в расположение национальной команды для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром, стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по итогам нынешнего сезона, записав в свой актив 29 голов. Ранее Станислав Черчесов рассказал, какая роль отведена Комличенко в сборной России.