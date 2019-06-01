Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

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Клуб «Млада Болеслав» одержал победу над «Баник» в финальном матче плей-офф чемпионата Чехии по футболу за право участвовать в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
  • © Slavek Ruta/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал форвард сборной России Николай Комличенко, забивший на 12-й минуте матча.

Таким образом, «Млада Болеслав» начнёт выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

23-летний Комличенко, вызванный в расположение национальной команды для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром, стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по итогам нынешнего сезона, записав в свой актив 29 голов.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, какая роль отведена Комличенко в сборной России.

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