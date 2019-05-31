Черчесов рассказал, какая роль отведена Комличенко в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что перспективы форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко зависят от него самого.

«Я говорил с Комличенко. Он прибудет утром второго числа. У него ещё игра. Я думал, что он присоединится к нам вовремя, но он забил мяч и вывел свою команду в следующий этап. Я с ним общался, он знает, что здесь он начинает 26-м полевым игроком. А каким он станет во время сборов, будет зависеть от него. Комличенко ознакомлен со своей ситуацией», — сказал Черчесов.

Решающий матч за путёвку в Лигу Европы «Млада Болеслав» проведёт 1 июня. Николай Комличенко является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 28 мячей в 31 встрече.

Ранее Черчесов рассказал о своём отношении к возможному переходу Дзюбы в АПЛ.