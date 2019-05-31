Черчесов рассказал, какая роль отведена Комличенко в сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что перспективы форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко зависят от него самого.
Черчесов рассказал, какая роль отведена Комличенко в сборной России
  • РИА Новости

«Я говорил с Комличенко. Он прибудет утром второго числа. У него ещё игра. Я думал, что он присоединится к нам вовремя, но он забил мяч и вывел свою команду в следующий этап. Я с ним общался, он знает, что здесь он начинает 26-м полевым игроком. А каким он станет во время сборов, будет зависеть от него. Комличенко ознакомлен со своей ситуацией», — сказал Черчесов.

Решающий матч за путёвку в Лигу Европы «Млада Болеслав» проведёт 1 июня. Николай Комличенко является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 28 мячей в 31 встрече.

Ранее Черчесов рассказал о своём отношении к возможному переходу Дзюбы в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить