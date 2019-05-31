Черчесов рассказал о своём отношении к возможному переходу Дзюбы в АПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что главное при переходе футболиста в новый клуб — продолжать совершенствоваться как игроку.

«Мне, как главному тренеру сборной, ни хорошо, ни плохо от того, уедет Дзюба в Англию или нет. Главное, чтобы игрок принимал верное решение, продолжал совершенствоваться. Мы не можем что-то запретить или посоветовать. Мы с уважением относимся к решению каждого футболиста. Они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение», — сказал Черчесов, общаясь с журналистами.

Также главный тренер сборной России по футболу добавил, что ему бы хотелось видеть отечественных футболистов в хороших клубах и сильных лигах.

Ранее сообщалось, что Чалов признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2018/19.