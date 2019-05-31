Черчесов рассказал о своём отношении к возможному переходу Дзюбы в АПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что главное при переходе футболиста в новый клуб — продолжать совершенствоваться как игроку.
Черчесов рассказал о своём отношении к возможному переходу Дзюбы в АПЛ
  • РИА Новости

«Мне, как главному тренеру сборной, ни хорошо, ни плохо от того, уедет Дзюба в Англию или нет. Главное, чтобы игрок принимал верное решение, продолжал совершенствоваться. Мы не можем что-то запретить или посоветовать. Мы с уважением относимся к решению каждого футболиста. Они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение», — сказал Черчесов, общаясь с журналистами.

Также главный тренер сборной России по футболу добавил, что ему бы хотелось видеть отечественных футболистов в хороших клубах и сильных лигах.

Ранее сообщалось, что Чалов признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить