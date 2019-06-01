Колобков заявил, что Санкт-Петербург готов к приёму матчей Евро-2020
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
«Инфраструктура осталась после и полностью готова. Стадион полностью подходит, время тоже осталось. Необходимо всё привести в соответствие с требованиями Международной федерации футбола, и всё», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу, который пройдёт в 2020 году, станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах различных стран. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде футбольных зрителей на время Евро-2020.