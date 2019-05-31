Черчесов считает, что сборная России по футболу не может делить матчи на сложные и лёгкие

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение об отношении к предстоящим матчам отбора на чемпионат Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.

«Нам надо работать и тренироваться, поэтому мы не можем рассуждать такими категориями, что матчи будут лёгкими», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что отборочные матчи с командами Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0) по ожиданиям фанатов и СМИ были сложными.

«Для нас это не сложно и не легко, это фактически так решено, и нам к ним нужно было готовиться правильно, теперь нам нужно правильно готовиться к этим играм. Мы не можем делить на трудные, сложные и ещё что-то», — пояснил специалист.

Российская команда проведёт два домашних матча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы в группе I. 8 июня в Саранске подопечные Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее Черчесов заявил, что сборной России не нужен ажиотаж вокруг матча с «Чертаново».