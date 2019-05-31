Черчесов заявил, что сборной России не нужен ажиотаж вокруг матча с «Чертаново»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящем контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».

«Понятно, что мы могли бы сыграть и между собой, но это воспринималось бы как тренировка. А так «Чертаново» дало добро, оно близко к нам, хорошая команда, для нас это будет правильным», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что нужно соблюсти определённые условия, связанные с безопасностью, для того чтобы провести этот матч при зрителях, а команде сейчас не нужен ажиотаж.

«Мы не хотим ажиотажа, потому что нам не надо это для работы, хотя болельщиков мы любим», — добавил специалист.

Матч с «Чертаново» запланирован на 3 июня и пройдёт на базе национальной команды в Новогорске.

Ранее сообщалось, что Дзюба будет капитаном сборной России в матчах квалификации Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.