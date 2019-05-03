УЕФА подтвердил правомерность выступлений натурализованного Мораеса за сборную Украины
- Reuters
Об этом глава ФФУ написал в своём Facebook.
«Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков — настоящих патриотов Украины — и в УЕФА, и в ФИФА», — говорится в сообщении Павелко.
Жуниор Мораес принял участие в двух матчах сборной Украины в квалификации к чемпионату Европы по футболу — 2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1). После стартового поединка португальская пресса опубликовала информацию о нарушении ФФУ процесса натурализации бразильца и заявила, что форвард «Шахтёра» не имел права играть за сборную Украины. Португалия и Люксембург обратились в УЕФА с жалобой. Впоследствии по данному вопросу было открыто дело.
Ранее Мораес заявил, что в ФФУ всё проверили перед его дебютом за национальную команду.