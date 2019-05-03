УЕФА подтвердил правомерность выступлений натурализованного Мораеса за сборную Украины

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Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил, что контрольно-дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступлений натурализованного игрока сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах с командами Португалии и Люксембурга, которые прошли в рамках отборочного цикла Евро-2020.
УЕФА подтвердил правомерность выступлений натурализованного Мораеса за сборную Украины
  • Reuters

Об этом глава ФФУ написал в своём Facebook.

«Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков — настоящих патриотов Украины — и в УЕФА, и в ФИФА», — говорится в сообщении Павелко.

Жуниор Мораес принял участие в двух матчах сборной Украины в квалификации к чемпионату Европы по футболу — 2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1). После стартового поединка португальская пресса опубликовала информацию о нарушении ФФУ процесса натурализации бразильца и заявила, что форвард «Шахтёра» не имел права играть за сборную Украины. Португалия и Люксембург обратились в УЕФА с жалобой. Впоследствии по данному вопросу было открыто дело.

Ранее Мораес заявил, что в ФФУ всё проверили перед его дебютом за национальную команду.

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