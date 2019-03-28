Футболист сборной Украины Мораес о своей натурализации: в ФФУ всё проверили

Натурализованный нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию со своей натурализацией.

«Думаю, всё нормально. В Федерации [футбола Украины] всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную», — цитирует футболиста «Сегодня».

Жуниор Мораес принял участие в двух матчах сборной Украины в квалификации к чемпионату Европы по футболу — 2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После стартового поединка португальская пресса опубликовала информацию о нарушении ФФУ процесса натурализации бразильца и заявила, что форвард «Шахтёра» не имел права играть за сборную Украины. Португалия и Люксембург уже успели обратиться в УЕФА с жалобой. Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело по данному вопросу, однако дата его рассмотрения пока остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело против ФФУ по поводу натурализованного бразильца Мораеса.