Футболист сборной Украины Мораес о своей натурализации: в ФФУ всё проверили
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«Думаю, всё нормально. В Федерации [футбола Украины] всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную», — цитирует футболиста «Сегодня».
Жуниор Мораес принял участие в двух матчах сборной Украины в квалификации к чемпионату Европы по футболу — 2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После стартового поединка португальская пресса опубликовала информацию о нарушении ФФУ процесса натурализации бразильца и заявила, что форвард «Шахтёра» не имел права играть за сборную Украины. Португалия и Люксембург уже успели обратиться в УЕФА с жалобой. Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело по данному вопросу, однако дата его рассмотрения пока остаётся неизвестной.
Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело против ФФУ по поводу натурализованного бразильца Мораеса.