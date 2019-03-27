УЕФА открыл дело против ФФУ по поводу натурализованного бразильца Мораеса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследование в отношении Федерации футбола Украины (ФФУ) по поводу нарушения натурализации нападающего донецкого «Шахтёра» Жуниора Мораеса.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

УЕФА возбудил дело после подачи протеста от Люксембурга и Португалии по поводу результатов матча с Украиной, в которых принял участие Мораес.

Дело будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным комитетами УЕФА. Дата разбирательства пока не назначена.

До этого стало известно, что сборной Украины по футболу могут быть засчитаны технические поражения в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1), так как Мораес принял участие в этих играх. По информации некоторых СМИ, он прожил на новой родине четыре года и восемь месяцев вместо необходимых пяти лет.

Ранее генсек Федерации футбола Украины заявил, что Мораес получил гражданство Украины по закону.