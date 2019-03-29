Жирков иронично ответил на вопрос об опеке Азара в матче Бельгия — Россия
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- РИА Новости
«Наверное, лучше, чем это делаю я», — сказал футболист на пресс-конференции.
Он также объяснил, почему полетел с национальной командой в Нур-Султан, хотя знал, что не сыграет с Казахстаном.
«Руководство сборной решило так, потому полетел. Разговоров на эту тему не было», — добавил Жирков.
В матче квалификации к Евро-2020 с Бельгией Жирков нарушил правила на Азаре, после чего в ворота России был назначен пенальти. Встреча завершилась со счётом 1:3.
Ранее Жирков ответил, почему принял решение возобновить выступления за сборную России.