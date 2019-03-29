Жирков ответил, почему принял решение возобновить выступления за сборную России

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Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, почему принял решение продолжить выступать за сборную России по футболу, хотя после домашнего чемпионата мира объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Жирков ответил, почему принял решение возобновить выступления за сборную России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Это долгая история. Наверное, соскучился по футболу и чем больше сыграю, тем лучше. Тем более раз тренер позвал», — сказал футболист на пресс-конференции. 

Он также рассказал о своём состоянии здоровья на данный момент.

«Намного лучше здоровье, всё время тренируюсь. Когда доверяют — выхожу на поле, сейчас всё положительно», — заявил Жирков.

Ранее президент «Зенита» объяснил, почему фанатам запретили развернуть баннер к годовщине бомбардировки Белграда.

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