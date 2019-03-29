Жирков ответил, почему принял решение возобновить выступления за сборную России

Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, почему принял решение продолжить выступать за сборную России по футболу, хотя после домашнего чемпионата мира объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Это долгая история. Наверное, соскучился по футболу и чем больше сыграю, тем лучше. Тем более раз тренер позвал», — сказал футболист на пресс-конференции.

Он также рассказал о своём состоянии здоровья на данный момент.

«Намного лучше здоровье, всё время тренируюсь. Когда доверяют — выхожу на поле, сейчас всё положительно», — заявил Жирков.

Ранее президент «Зенита» объяснил, почему фанатам запретили развернуть баннер к годовщине бомбардировки Белграда.