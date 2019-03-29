Жирков ответил, почему принял решение возобновить выступления за сборную России
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- РИА Новости
«Это долгая история. Наверное, соскучился по футболу и чем больше сыграю, тем лучше. Тем более раз тренер позвал», — сказал футболист на пресс-конференции.
Он также рассказал о своём состоянии здоровья на данный момент.
«Намного лучше здоровье, всё время тренируюсь. Когда доверяют — выхожу на поле, сейчас всё положительно», — заявил Жирков.
Ранее президент «Зенита» объяснил, почему фанатам запретили развернуть баннер к годовщине бомбардировки Белграда.