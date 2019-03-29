Президент «Зенита» объяснил, почему фанатам запретили баннер к годовщине бомбардировки Белграда

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему фанатам команды на товарищеском матче с «Аустрией» запретили пронести баннер, которой был посвящён годовщине бомбардировки Белграда.

«Знаю, что он был посвящён трагической дате начала бомбардировок Белграда. Она заслуживает того, чтобы её помнить. Что касается международного матча, то вы понимаете, какая сейчас политическая обстановка», — приводит слова президента «Матч ТВ».

По его словам, этот перформанс будет разрешён на игре с «Оренбургом». Он подчеркнул, что фанаты согласились с этим решением. Медведев также заявил, что заинтересован в присутствии болельщиков «Зенита» на выездных матчах команды.

«Мы будем предлагать организованные выезды», — сказал Медведев.

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