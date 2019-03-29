Президент «Зенита» объяснил, почему фанатам запретили баннер к годовщине бомбардировки Белграда

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Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему фанатам команды на товарищеском матче с «Аустрией» запретили пронести баннер, которой был посвящён годовщине бомбардировки Белграда.
Президент «Зенита» объяснил, почему фанатам запретили баннер к годовщине бомбардировки Белграда
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Знаю, что он был посвящён трагической дате начала бомбардировок Белграда. Она заслуживает того, чтобы её помнить. Что касается международного матча, то вы понимаете, какая сейчас политическая обстановка», — приводит слова президента «Матч ТВ».

По его словам, этот перформанс будет разрешён на игре с «Оренбургом». Он подчеркнул, что фанаты согласились с этим решением. Медведев также заявил, что заинтересован в присутствии болельщиков «Зенита» на выездных матчах команды.

«Мы будем предлагать организованные выезды», — сказал Медведев.

Ранее Семак рассказал о своём участии в селекционной работе «Зенита».

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