Президент «Зенита» объяснил, почему фанатам запретили баннер к годовщине бомбардировки Белграда
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- РИА Новости
«Знаю, что он был посвящён трагической дате начала бомбардировок Белграда. Она заслуживает того, чтобы её помнить. Что касается международного матча, то вы понимаете, какая сейчас политическая обстановка», — приводит слова президента «Матч ТВ».
По его словам, этот перформанс будет разрешён на игре с «Оренбургом». Он подчеркнул, что фанаты согласились с этим решением. Медведев также заявил, что заинтересован в присутствии болельщиков «Зенита» на выездных матчах команды.
«Мы будем предлагать организованные выезды», — сказал Медведев.
Ранее Семак рассказал о своём участии в селекционной работе «Зенита».