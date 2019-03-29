Семак рассказал о своём участии в селекционной работе «Зенита»

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На встрече с болельщиками клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» главный тренер команды Сергей Семак рассказал, что принимает активное участие в селекционной работе.
Семак рассказал о своём участии в селекционной работе «Зенита»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Сейчас моё участие в селекции стопроцентное. Все кандидатуры новичков согласовываются с тренерским штабом», — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Семака, защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и форвард Сердар Азмун, пополнившие состав «Зенита» в зимнее трансферное окно, стали хорошим усилением для команды.

«Сейчас у нас в клубе 35 игроков, если считать с теми, кто находится в аренде. Нужна стратегия развития клуба, чтобы вести футболистов, а не искать их за неделю до закрытия трансферного окна, как это было летом, когда рассматривали по 50 игроков, но никого не взяли», — добавил наставник коллектива из Санкт-Петербурга.

Ранее президент «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном возвращении бразильского нападающего Халка в клуб.

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