Семак рассказал о своём участии в селекционной работе «Зенита»

На встрече с болельщиками клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» главный тренер команды Сергей Семак рассказал, что принимает активное участие в селекционной работе.

«Сейчас моё участие в селекции стопроцентное. Все кандидатуры новичков согласовываются с тренерским штабом», — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Семака, защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и форвард Сердар Азмун, пополнившие состав «Зенита» в зимнее трансферное окно, стали хорошим усилением для команды.

«Сейчас у нас в клубе 35 игроков, если считать с теми, кто находится в аренде. Нужна стратегия развития клуба, чтобы вести футболистов, а не искать их за неделю до закрытия трансферного окна, как это было летом, когда рассматривали по 50 игроков, но никого не взяли», — добавил наставник коллектива из Санкт-Петербурга.

Ранее президент «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном возвращении бразильского нападающего Халка в клуб.