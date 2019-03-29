Президент «Зенита» ответил на вопрос о возможном возвращении Халка в Санкт-Петербург

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном возвращении в коллектив из Санкт-Петербурга 32-летнего бразильского нападающего Халка, ныне выступающего за китайский «Шанхай СИПГ».

«В одну реку трудно войти дважды. Мы помним, как играл здесь Халк, но он уже три года в Китае. После Китая я тоже захотел бы вернуться в Петербург», — цитирует функционера РИА Новости.

Халк защищал цвета «Зенита» в период с сентября 2012 по май 2016 года, приняв участие в 148 официальных матчах команды во всех турнирах и отметившись в них 77 забитыми мячами. Помимо российского коллектива, форвард выступал также за бразильскую «Виторию», португальский «Порту» и несколько японских клубов.

Ранее сообщалось, что Халк может вернуться в «Порту».