Президент «Зенита» ответил на вопрос о возможном возвращении Халка в Санкт-Петербург
- Артём Дзюба и Халк / © Александр Вильф
- РИА Новости
«В одну реку трудно войти дважды. Мы помним, как играл здесь Халк, но он уже три года в Китае. После Китая я тоже захотел бы вернуться в Петербург», — цитирует функционера РИА Новости.
Халк защищал цвета «Зенита» в период с сентября 2012 по май 2016 года, приняв участие в 148 официальных матчах команды во всех турнирах и отметившись в них 77 забитыми мячами. Помимо российского коллектива, форвард выступал также за бразильскую «Виторию», португальский «Порту» и несколько японских клубов.
Ранее сообщалось, что Халк может вернуться в «Порту».