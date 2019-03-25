Ловчев рассказал, что встревожило его во время матча сборных России и Казахстана

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Заслуженный мастер спорта бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал победу сборной России над командой Казахстана в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Ловчев рассказал, что встревожило его во время матча сборных России и Казахстана
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Против Казахстана сборная России отыграла очень хорошо. Если в Брюсселе мы особо на результат не надеялись, то здесь должны были побеждать. Но в эйфорию впадать не стоит: мы обыграли довольно слабую команду, которая лишь изредка может зацепить очки», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Он отметил, что его расстроила низкая реализация моментов, созданных в концовке встречи, а также рассказал, что встревожило его по ходу игры.

«Я встревожился всего один раз, когда на второй тайм наши футболисты вышли немного расслабленными. Благо казахстанцы побежали нас прессинговать, чем заставили играть всерьёз», — добавил специалист.

Сборная России на выезде разгромила команду Казахстана со счётом 4:0.

Ранее Ловчев рассказал, почему сборная России проиграла Бельгии в матче квалификации Евро-2020.

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