Ловчев рассказал, почему сборная России проиграла Бельгии в матче квалификации Евро-2020

Заслуженный мастер спорта, бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказал мнение о матче сборных России и Бельгии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Тот, кто с нашей стороны составлял календарь таким образом, чтобы первый матч сыграть в Брюсселе, понимал, что Бельгию мы не обыграем в любое время. А так сыграли с ними в марте, когда мы всё равно не в порядке. Зато на своём поле будем их принимать, когда наши футболисты в форме. Как я понимаю, результат в Бельгии мы отдавали заранее», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Он отметил, что в первом тайме команды играли на равных, а во втором стало сказываться состояние игроков российской сборной.

«Стало сказываться, что сейчас не наше время, тогда как у соперника большинство футболистов играют в Англии и находятся в хорошем состоянии. И это притом, что Бельгия нас не добивала — катала мяч и держала в голове результат», — заявил специалист.

Сборная России на выезде проиграла Бельгии со счётом 1:3. Ответная игра запланирована на 16 ноября.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов высказался о секрете успешной игры Дениса Черышева за сборную России.