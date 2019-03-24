Черчесов высказался о секрете успешной игры Черышева за сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о секрете успешной игры нападающего Дениса Черышева в матчах за национальную команду.
Черчесов высказался о секрете успешной игры Черышева за сборную России
  • Reuters

«Почему у него такая статистика в сборной, а в клубе всё иначе? Наш секрет мы не расскажем. Но секрет есть!» — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Сам футболист, записавший в свой актив девять голов в последних десяти официальных матчах сборной также не стал отвечать на вопрос о секрете своей успешной игры за национальную команду.

«Он есть, но не скажу. В клубе тоже хотелось бы забивать каждую игру, но иногда не получается. На свою статистику в сборной стараюсь не обращать внимания», — заявил 28-летний форвард.

Ранее Черчесов рассказал, что помогло сборной России разгромить Казахстан в матче квалификации к Евро-2020.

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