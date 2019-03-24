Черчесов рассказал, что помогло сборной России разгромить Казахстан в матче квалификации к Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Казахстана в матче в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

«Ключевым в матче стало несколько моментов. Победа Казахстана над Шотландией со счётом 3:0 — это самое главное, что помогло нам подойти к игре. Дальше — изучение соперника, наш тактический план на игру и выбор состава. Если бы Шотландия выиграла со счётом 3:0, я бы два дня рассказывал игрокам, что надо играть от ножа», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Он отметил, что тренерский штаб учёл свои недоработки в ноябрьских играх, и внёс соответствующие изменения.

«В этот раз выбыли 4-5 футболистов, но мы их заменили, и команда была командой. В ноябрьском цикле нам этого не удалось, а сегодня сделали всё правильно», — добавил специалист.

Сборная России разгромила Казахстан со счётом 4:0 и по итогам двух стартовых туров набрала 3 очка. Следующие матчи в рамках квалификации Евро-2020 пройдут 7 и 11 июня. Соперниками российской команды станут Сан-Марино и Кипр.

Ранее Артём Дзюба высказался о своей прерванной безголевой серии в матче с Казахстаном.