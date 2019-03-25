В сборной Казахстана высказались о выходе на поле незаявленного игрока в матче с Россией

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Директор департамента маркетинга и PR-службы Казахстанской федерации футбола Наги Бакытбеков прокомментировал ситуацию с выходом на поле игрока, которого не было в официальном протоколе матча второго тура отборочного цикла к Евро-2020 с Россией.
В сборной Казахстана высказались о выходе на поле незаявленного игрока в матче с Россией
  • © Andrew Surma/ZUMAPRESS.com
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«Ян Вороговский заявлен на турнир, у него нет никаких проблем с документами. Этот же футболист играл с Шотландией и даже забил. Как вы знаете, за день до игры каждая команда подаёт заявку на игру из 23 человек, и он в ней был. Уже потом, за 75 минут до матча, в системе случился технический сбой, поэтому его не получилось заявить», — приводит слова Бакытбекова «Чемпионат».

Он отметил, что к этой ошибке причастен человек не из УЕФА, а из казахстанской федерации.

«Техническое поражение? Не знаю, давайте подождём. Думаю, в ближайшие пару дней у нас ещё будут комментарии на этот счёт», — добавил представитель федерации.

Сборная России разгромила Казахстан со счётом 4:0. Вороговский вышел на замену на 30-й минуте вместо Юрия Логвиненко, но его имени не оказалось в протоколе и онлайн-трансляции УЕФА.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу после матча с Казахстаном оставила чистую раздевалку.

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