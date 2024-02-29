Украинская армия «разрушена»: всё, что от неё осталось, это немногочисленные люди без вооружения, которые плохо обучены и не особо замотивированы, заявил бывший морской пехотинец США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. По его словам, российские войска «на порядок лучше» ВСУ во всех отношениях, и об этом наглядно свидетельствуют результаты на поле боя.

Эта (украинская. — ИноТВ) армия была уничтожена, и на сегодняшний день от неё ничего не осталось. Осталась армия людей, которые плохо обучены, не особо мотивированы, их техника в значительной степени разрушена, а резерва нет. Для этих военных нельзя произвести ротацию. Парни на передовой выбиваются из сил, а заменить их некем.

Сравните это с русскими, которые начали войну с профессиональными силами. Они понесли некоторые потери, но далеко не такие, как украинцы. Армия была сформирована из 300 тысяч мобилизованных резервистов и около 460 тысяч добровольцев. Многие из них уже имели опыт военной службы. Все они прошли серьёзную подготовку и получили новую технику.

Сегодня, пока украинцы заняты тем, что пытаются настучать парням по голове и затащить их на восьмидневную подготовку перед отправкой на передовую, где средняя продолжительность их жизни составляет менее четырёх дней, русские набирают более 1500 добровольцев в день. 53 тысячи россиян добровольно вызвались воевать в зоне СВО за период с 1 января по… Кажется, прошла всего неделя или около того с момента, как россияне опубликовали эту статистику. 53 тысячи.

Их средний возраст — около 30 лет. Это значит, что добровольцами идут мужчины, у которых есть семьи, работа, дети. Почему они бросают всё это и идут сражаться на войну? Потому что они любят Россию. Они делают это не ради денег. Они оставляют хорошо оплачиваемую работу, чтобы получать военную зарплату. Они делают это, потому что верят в своё дело, потому что у них есть мотивация.

Российская армия на порядок лучше, профессиональнее, лучше оснащена, лучше обучена, более мотивирована и лучше руководима, чем украинская. И об этом свидетельствуют результаты на поле боя.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2024 года.