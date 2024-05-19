Задоров и Подколзин досрочно завершили матч «Эдмонтона» и «Ванкувера»
- AP
За две минуты до финальной сирены на льду произошла стычка. Защитник «Ванкувера» Никита Задоров выяснял отношения с Эвандером Кейном, а его партнёр по команде Василий Подколзин разбирался с Венсаном Деарне.
В итоге судья выписал четырём игрокам десятиминутные штрафы, и они досрочно покинули лёд.
Встреча в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Таким образом, счёт в серии равный — 3-3. Решающая, седьмая игра состоится в Ванкувере 21 мая. Её победитель сыграет с «Даллас Старз» в следующем раунде.
Ранее сообщалось, что «Даллас» во втором овертайме одолел «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ.