Задоров и Подколзин досрочно завершили матч «Эдмонтона» и «Ванкувера»

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За две минуты до финальной сирены на льду произошла стычка. Защитник «Ванкувера» Никита Задоров выяснял отношения с Эвандером Кейном, а его партнёр по команде Василий Подколзин разбирался с Венсаном Деарне.

В итоге судья выписал четырём игрокам десятиминутные штрафы, и они досрочно покинули лёд.

Встреча в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Таким образом, счёт в серии равный — 3-3. Решающая, седьмая игра состоится в Ванкувере 21 мая. Её победитель сыграет с «Даллас Старз» в следующем раунде.

Ранее сообщалось, что «Даллас» во втором овертайме одолел «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ.