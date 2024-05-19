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Жильцы белгородского дома, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты 20 мая

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Первый этап выплат жильцам дома в Белгороде, в котором произошло обрушение после атаки со стороны ВСУ, начнётся 20 мая.
Жильцы белгородского дома, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты 20 мая
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Уже завтра 330 жителей жилого дома 55а на улице Щорса… смогут получить по 10 тыс. рублей», — сообщил губернатор Белгородской области.

По словам Гладкова, чтобы получить выплату, жильцам дома необходимо написать заявление и оставить его в информцентре, развёрнутом в школе рядом с домом.

В будущем будут произведены выплаты в 50 и 100 тыс. рублей за частичное и полностью утраченное имущество.

Ранее жильцы обрушившегося в Белгороде дома попросили компенсировать им утраченное жильё.

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