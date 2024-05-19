Жильцы белгородского дома, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты 20 мая

Первый этап выплат жильцам дома в Белгороде, в котором произошло обрушение после атаки со стороны ВСУ, начнётся 20 мая.

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Уже завтра 330 жителей жилого дома 55а на улице Щорса… смогут получить по 10 тыс. рублей», — сообщил губернатор Белгородской области.

По словам Гладкова, чтобы получить выплату, жильцам дома необходимо написать заявление и оставить его в информцентре, развёрнутом в школе рядом с домом.

В будущем будут произведены выплаты в 50 и 100 тыс. рублей за частичное и полностью утраченное имущество.

Ранее жильцы обрушившегося в Белгороде дома попросили компенсировать им утраченное жильё.