Жильцы белгородского дома, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты 20 мая
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Уже завтра 330 жителей жилого дома 55а на улице Щорса… смогут получить по 10 тыс. рублей», — сообщил губернатор Белгородской области.
По словам Гладкова, чтобы получить выплату, жильцам дома необходимо написать заявление и оставить его в информцентре, развёрнутом в школе рядом с домом.
В будущем будут произведены выплаты в 50 и 100 тыс. рублей за частичное и полностью утраченное имущество.
Ранее жильцы обрушившегося в Белгороде дома попросили компенсировать им утраченное жильё.