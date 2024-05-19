Пьяный подросток протаранил 10 авто на родительской машине в Красноярске
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Отмечается, что в результате действий подростка никто из людей не пострадал.
Юноша был задержан после того, как перевернулся на дороге в СНТ «Луч», пытаясь скрыться от правоохранителей.
«Составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, отсутствие страхового полиса, оставление места ДТП», — отметили в МВД.
Также родителей, у которых подросток без спроса взял автомобиль, собираются привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание.
Ранее в Адыгее возбудили дело после устроенного подростком ДТП с тремя погибшими.