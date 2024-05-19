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Пьяный подросток протаранил 10 авто на родительской машине в Красноярске

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В микрорайоне Солнечном в Красноярске 16-летний молодой человек в нетрезвом состоянии на автомобиле своих родителей повредил десять машин на парковке.
Пьяный подросток протаранил 10 авто на родительской машине в Красноярске
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что в результате действий подростка никто из людей не пострадал.

Юноша был задержан после того, как перевернулся на дороге в СНТ «Луч», пытаясь скрыться от правоохранителей.

«Составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, отсутствие страхового полиса, оставление места ДТП», — отметили в МВД.

Также родителей, у которых подросток без спроса взял автомобиль, собираются привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее в Адыгее возбудили дело после устроенного подростком ДТП с тремя погибшими.

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