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В Адыгее возбудили дело после устроенного подростком ДТП с тремя погибшими

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Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Адыгее, в результате которой погибли три человека, включая 17-летнего подростка, спровоцировавшего ДТП выездом на встречную полосу.
В Адыгее возбудили дело после устроенного подростком ДТП с тремя погибшими
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что авария произошла утром 20 апреля недалеко от аула Вочепший в Теучежском районе. 17-летний местный житель за рулём автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «газель» под управлением 40-летнего краснодарца. В результате погибли сам водитель автомобиля Granta, а также двое его пассажиров 17 и 18 лет. 

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с участием маршрутки и грузовика, в результат чего пострадали 15 человек.

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