СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с участием маршрутки и грузовика, в результат чего пострадали 15 человек.

Об этом сообщает региональное ГСУ СК в Telegram. «Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших травмирование 15 человек в дорожно-транспортном происшествии (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в заявлении. Проведён осмотр, изучается автотехническая документация, планируется назначение автотехнической экспертизы. Ранее сообщалось, что в Щёлковском районе Московской области в результате аварии с участием маршрутки и грузовика пострадали люди. Позднее поступила информация, что число пострадавших увеличилось до 15.