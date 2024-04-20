RT в Telegram
Подпишись

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с участием маршрутки и грузовика, в результат чего пострадали 15 человек.

Об этом сообщает региональное ГСУ СК в Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших травмирование 15 человек в дорожно-транспортном происшествии (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в заявлении.

Проведён осмотр, изучается автотехническая документация, планируется назначение автотехнической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Щёлковском районе Московской области в результате аварии с участием маршрутки и грузовика пострадали люди. Позднее поступила информация, что число пострадавших увеличилось до 15.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить