СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье
Об этом сообщает региональное ГСУ СК в Telegram.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших травмирование 15 человек в дорожно-транспортном происшествии (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в заявлении.
Проведён осмотр, изучается автотехническая документация, планируется назначение автотехнической экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Щёлковском районе Московской области в результате аварии с участием маршрутки и грузовика пострадали люди. Позднее поступила информация, что число пострадавших увеличилось до 15.