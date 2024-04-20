RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье 10 человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки

Короткая ссылка
В Щёлковском районе Московской области десять человек пострадали в результате аварии с участием маршрутки и грузовика.
В Подмосковье 10 человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, авария произошла в 16:50 на 37-м километре автодороги М-7 «Волга».

«По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП десять человек получили телесные повреждения», — отмечается в заявлении.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Воронежской области два человека погибли и трое получили травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить