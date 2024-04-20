В Подмосковье 10 человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки

В Щёлковском районе Московской области десять человек пострадали в результате аварии с участием маршрутки и грузовика.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, авария произошла в 16:50 на 37-м километре автодороги М-7 «Волга».

«По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП десять человек получили телесные повреждения», — отмечается в заявлении.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Воронежской области два человека погибли и трое получили травмы.