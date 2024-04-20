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Число пострадавших в ДТП в Подмосковье увеличилось до 15

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Число пострадавших в результате аварии в Щёлковском районе Московской области возросло до 15.
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье увеличилось до 15
  • РИА Новости

Об этом пресс-служба областной прокуратуры написала в своём Telegram-канале.

«В результате происшествия пострадали 15 человек — пассажиры рейсового автобуса и водитель, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, стоящим на обочине.

Ранее сообщалось, что в Щёлковском районе Московской области десять человек пострадали в результате аварии с участием маршрутки и грузовика.

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