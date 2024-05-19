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Фьюри заявил, что хочет провести бой-реванш с Усиком

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Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил о намерении провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком.
Фьюри заявил, что хочет провести бой-реванш с Усиком
  • Gettyimages.ru

«Я хочу реванш. Хочу вернуться в лагерь и тренироваться, тренироваться. Я сделаю это. А потом вы все скажете, что я был прав», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

В ночь с 18 на 19 мая британец уступил украинцу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе в Эр-Рияде.

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Таким образом, он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Усик заплакал на пресс-конференции, рассказав о последнем разговоре с отцом.

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