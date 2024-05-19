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Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое

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Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое в годовом выражении.
Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийского Министерства промышленности и торговли. 

Так, в марте индийский импорт алмазов из России в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, до 728 тыс. карат.

По данным агентства, это произошло на фоне выпадающих поставок из Бельгии и ОАЭ.

При этом Индия нарастила ввоз камней ещё из Канады — до 354 тыс. карат.

Ранее СМИ писали, что европейские трейдеры с недоумением отнеслись к санкционным мерам Евросоюза в отношении российских алмазов.

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