Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийского Министерства промышленности и торговли.
Так, в марте индийский импорт алмазов из России в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, до 728 тыс. карат.
По данным агентства, это произошло на фоне выпадающих поставок из Бельгии и ОАЭ.
При этом Индия нарастила ввоз камней ещё из Канады — до 354 тыс. карат.
Ранее СМИ писали, что европейские трейдеры с недоумением отнеслись к санкционным мерам Евросоюза в отношении российских алмазов.