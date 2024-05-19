Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое в годовом выражении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийского Министерства промышленности и торговли.

Так, в марте индийский импорт алмазов из России в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, до 728 тыс. карат.

По данным агентства, это произошло на фоне выпадающих поставок из Бельгии и ОАЭ.

При этом Индия нарастила ввоз камней ещё из Канады — до 354 тыс. карат.

Ранее СМИ писали, что европейские трейдеры с недоумением отнеслись к санкционным мерам Евросоюза в отношении российских алмазов.