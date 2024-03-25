Times: ювелиры ЕС в недоумении из-за жёстких санкций против российских алмазов

Европейские трейдеры с недоумением отнеслись к санкционным мерам Евросоюза в отношении российских алмазов, пишет The Times.

Трейдеры пожаловались на длительные задержки, связанные с тем, что все алмазы, поступающие в ЕС, должны по распоряжению Еврокомиссии направляться в Антверпен для проверки на предмет их возможного российского происхождения.

Так, один из работников сферы торговли алмазами отметил, что сейчас, со всей бюрократией, на выполнение заказа уходит до двух недель.

Трейдеры также отмечают, что другие алмазные центры, такие как Индия, Дубай и Тель-Авив, не вводили подобных санкций в отношении российских алмазов, а российская АЛРОСА не ощутила значительного влияния мер со стороны Евросоюза.

1 марта страны G7 приступили к поэтапному ограничению импорта российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Вместе с этим в декабре Индия сняла запрет на поставки алмазов из России.